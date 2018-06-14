Onlar artık Yozgatlı

Yozgat Bozokspor formasını son iki sezondur giyen Jovan Talevski ve geçen yıl transferi gerçekleştirilen ve başarılı bir sezon geçiren Dmitriy Turchenko zamanlarının büyük bir kısmını Yozgat’ta arkadaşları ile geçiriyorlar. Müsabakaların devam ettiği dönümde izinli olduklarında bile Yozgat’tan gitmeyen ve Yozgat’ta vakitlerini geçiren iki yabancı oyuncu Jovan Talevski ve Dmitriy Turchenko Yozgat’ta kaldıkları süre içerisinde de Yozgatlıca konuşmayı da öğrendiler. Yozgat’ı çok sevdiklerini ve Yozgat’tan gitmek istemediklerini belirten Jovan Talevski ve Dmitriy Turchenko, Yozgat’ta olmaktan, Yozgat Bozokspor formasını giymekten çok mutlu olduklarını Yozgat halkının da kendilerini çok sevdiğini ifade ettiler.