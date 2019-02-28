Ondan genci yok

9 yaşında hentbol hayatına başlayan genç kaleci Yasemin Avcı, bu sezon Yozgat Aile ve sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile profesyonel sözleşme imzalayarak ilk defa bir ligde forma giyme şansı yakalarken, liglerin de en genç kalecisi olmayı başardı. Zaman zaman müsabakalarda Antrenör Enis Atmaca tarafından şans verilen genç kaleci, gösterdiği performans ile de gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. Hentbolu çok sevdiğini ve 9 yaşında başladığı hentbol hayatına profesyonel olarak devam etmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen 12 yaşındaki Yasemin Avcı, ‘’Son üç yıldır hentbol branşı ile ilgileniyorum. Antrenörüm Enis Atmaca sağ olsun beni keşfetti ve bu sporu sevmeme vesile oldu. Onunla yaptığımız çalışmalar neticesinde de bugün Kadırlar İkinci Ligi A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve sosyal Politikalar Gençlikspor takımının formasını giyiyorum. Bundan da çok gurur duyuyorum. Şuanda takımımda ikinci kaleci konumundayım. Ama as kaleci olmayı hedefliyorum. Çok gencim ve tecrübe eksikliğim var. Ancak ligde çıktığımız müsabakalarda tecrübe kazanacağıma ve her geçen gün daha da iyiye gideceğime inanıyorum. Lige verilen aralarda da çalışmalarıma devam ediyorum. İleride büyük bir hentbol kalecisi olmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum ve bu nedenle de Antrenörüm Enis Atmaca gözetiminde çalışıyorum. Hedefim milli takıma kadar yükselmek ve önce minik, sonra genç ve daha sonra da A milli takımımızın kalesini korumak istiyorum. Beni bugünlere getiren ve bu branşta bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.