ÖNCE ANTRENMAN SONRA SEMiNER

Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayseri’de yapılan devre arası seminerine Yozgat’tan üç isim katıldı. Seminer öncesi 3. Bölge klasman hakemlerine Kayseri Kadir Has Stadı Atletizm Pisti’nde FİFA atletik testi uygulaması yapılırken, Yozgat’tan teste katılan Celil Demircan ile Dursun Zeyrek yapılan atletik testini başarı ile tamamladılar. Atletik test sonrasında düzenlenen seminerde MHK üyesi Metin Tokat hakemlere kurul başkanları önünde gösterdikleri üstün performanstan ötürü teşekkür etti. Seminere 3. Bölge MHK üyesi Metin Tokat, 3. Bölge BHK sorumlusu Cengiz Akyüz, İl Hakem Kurulu Başkanları ve klasman hakemleri katılımı ile gerçekleştirildi.