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Ömür Ağgün Ortaca’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da iki sezon önce forma giyen başarılı stoper Ömür Ağgün Ortanca Belediyespor ile anlaştı.

Ömür Ağgün Ortaca’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da iki sezon önce forma giyen başarılı stoper Ömür Ağgün Ortanca Belediyespor ile anlaştı.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Ömür Ağgün Ortaca’da

İki sezon önce kırmızı siyahlı ekibin şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı dönemde Yozgatspor formasını başarıyla terleten tecrübeli defans oyuncusu Ömür Ağgün Ortaca ile anlaştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Ortaca Belediyespor geçtiğimiz sezon Iğdırspor forması giyen tecrübeli stoper Ömür Ağgün ile anlaşmaya vardı. Başarılı savunma oyuncusu daha önce 2016-2017 sezonunda da Ortaca ekibinde forma giymişti. Ömür Ağgün kariyerinde U21 Liginde 26 maça çıktı, Türkiye Kupasında 7 maçta 1 gol, TFF 2. Ligde 312 maçta 11 gol, Bölgesel Amatör Ligde 85 maçta 5 gollük performans gösterdi.

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