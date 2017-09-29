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Ömer Kırşehir’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor’un sezon başında büyük umutlar ile transfer ettiği orta saha oyuncusu Omar, Kırşehir Belediyespor ile anlaştı.

Ömer Kırşehir’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor’un sezon başında büyük umutlar ile transfer ettiği orta saha oyuncusu Omar, Kırşehir Belediyespor ile anlaştı.

29 Eylül 2017 Cuma 07:05
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Ömer Kırşehir’de

Sezon başında eski teknik direktör Memduh Fidan’ın raporu doğrultusunda transfer edilen ve geldiği günden buyana bir türlü istenileni veremeyen, Fidan ile yollar ayrıldıktan sonra da yeni teknik direktör Aydın Yavuz’un hafta içi verdiği rapor doğrultusunda gönderilen orta saha oyuncusu Abdul Razzak Omar altıncı grupta şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Kırşehir Belediyespor ile anlaştı.

Suriyeli 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Omar Yozgatspor'la ligde ve Ziraat Türkiye Kupasında 2 resmi maça çıkmıştı. Türkiye kariyerine 2015 yılında Kırşehir Belediyespor'la başlayan Omar daha sonra Iğdır Arasspor ve Arsinspor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon 21 maçta 12 gol ve oynadığı futbolla Arsinspor'un 3. Lige yükselmesinde başrol oynayan başarılı futbolcu 2015-2016 sezonunda ise devre arasında transfer olduğu Iğdır Arasspor'la 14 maçta 5 gol atarak 3. Lige yükselme şansını şanssız bir şekilde kaçırmıştı. Abdul Razzak Omar Bölgesel Amatör Ligde 48 maçta 23 gol atarkin Türkiye Kupasında ise 1 maça çıktı.

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