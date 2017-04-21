Olmak yada olmamak!

Ligdeki en önemli müsabakalarından birini Konya’da oynayacak olan Yozgat Bozokspor, bu müsabakayı kazanması durumunda rakiplerinin puan kaybetmesini beklerken, mağlup olması durumunda ligden matematiksel olarak olmasa bile büyük oranda düşmüş olacak. Bunun bilinci ile hafta başından bu güne kadar çalışmalarını Ankara’da yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce Konya deplasmanından galibiyet ile ayrılmak.

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, bu gün deplasmanda Konya temsilcisi Selçuklu Belediyesi ise ligdeki en önemli müsabakalarından birine çıkacaklarını söyledi. Galibiyet dışında başka bir alternatifi düşünmediklerini belirten Doğan, ‘’Rakibimizi deplasmanda yenerek, kümede kalma mücadelesi veren diğer takımların puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Konya Selçuklu Belediyespor ligin en iyi takımlarından bir tanesi iyi ve yetenekli oyuncu grubuna sahip bir takım ancak istedikleri çıkışı yakalayamadılar ve şuanda ligde hiç hak etmedikleri bir noktadalar. Biz de rakibimizin ne kadar güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz, buna göre takımımız çalışmalarını yaptı. Allah’ın izniyle güçlü rakibimiz karşısında kendi oyunumuzu oynarsak ben inanıyorum ki sahadan galibiyet ile ayrılırız. Tabi bu hafta sadece bizim galip gelmemiz yetmiyor, bizim gibi kümede kalma mücadelesi veren diğer takımların da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu sene bütün takımlar açısından zor bir lig oldu, ilk dört ve kümede kalma yarışı gerçekten son derece çekişmeli geçiyor. Ben inanıyorum ki bu çekişmenin içerisinde son iki müsabakamızı kazanırsak ligde büyük oranda tutunuruz inşallah her şey bizim istediğimiz şekilde olur’’ dedi.