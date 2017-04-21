Ana SayfaSpor

Olmak yada olmamak!

21 Nisan 2017 Cuma 23:59
Bu haber 186 kez okundu

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’indeki temsilcimiz Yozgatspor bugün deplasmanda karşılaşacağı Konya temsilcisi Selçuklu Belediyespor maçının hazırlıklarını dün Ankara’da tamamlayarak Konya’ya gitti.

Olmak yada olmamak!
Ligdeki en önemli müsabakalarından birini Konya’da oynayacak olan Yozgat Bozokspor, bu müsabakayı kazanması durumunda rakiplerinin puan kaybetmesini beklerken, mağlup olması durumunda ligden matematiksel olarak olmasa bile büyük oranda düşmüş olacak. Bunun bilinci ile hafta başından bu güne kadar çalışmalarını Ankara’da yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce Konya deplasmanından galibiyet ile ayrılmak. 
Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, bu gün deplasmanda Konya temsilcisi Selçuklu Belediyesi ise ligdeki en önemli müsabakalarından birine çıkacaklarını söyledi. Galibiyet dışında başka bir alternatifi düşünmediklerini belirten Doğan, ‘’Rakibimizi deplasmanda yenerek, kümede kalma mücadelesi veren diğer takımların puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Konya Selçuklu Belediyespor ligin en iyi takımlarından bir tanesi iyi ve yetenekli oyuncu grubuna sahip bir takım ancak istedikleri çıkışı yakalayamadılar ve şuanda ligde hiç hak etmedikleri bir noktadalar. Biz de rakibimizin ne kadar güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz, buna göre takımımız çalışmalarını yaptı. Allah’ın izniyle güçlü rakibimiz karşısında kendi oyunumuzu oynarsak ben inanıyorum ki sahadan galibiyet ile ayrılırız. Tabi bu hafta sadece bizim galip gelmemiz yetmiyor, bizim gibi kümede kalma mücadelesi veren diğer takımların da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu sene bütün takımlar açısından zor bir lig oldu, ilk dört ve kümede kalma yarışı gerçekten son derece çekişmeli geçiyor. Ben inanıyorum ki bu çekişmenin içerisinde son iki müsabakamızı kazanırsak ligde büyük oranda tutunuruz inşallah her şey bizim istediğimiz şekilde olur’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim