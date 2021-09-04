Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1468.67
ALTIN
488.99
DOLAR
8.3163
STERLİN
11.5396
EURO
9.8916

Olimpiyatlarda Yozgat’ın gururu oldu

Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’ten sonra bir başka Yozgatlı milli masa tenisi oyuncusu Kübra Korkut olimpiyatlarda bronz madalya kazandı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 00:36
Olimpiyatlarda Yozgat’ın gururu oldu

Tokyo’da gerçekleştirilen 2020 Yaz Olimpiyatlarında Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar bronz madalya kazanarak Yozgat’ı bir kez daha gururlandırmışlardı. Tokyo Yaz Olimpiyatlarının tamamlanmasının hemen ardından başlayan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında yine bir Yozgatlı sporcu olan Kübra Korkut bronz madalya alarak Yozgat’ı gururlandırdı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlarda Kübra Korkut, yarı finalde Hollandalı Kelly van Zon'a yenilerek bronz madalya kazandı. Yozgatlı milli sporcu Kübra Korkut, 2012 Londra ve 2016 Rio'da altın madalya alan, 3 dünya ile 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan güçlü rakibi Zon'la ile karşılaştı. İlk seti 11-8 kaybeden Yozgatlı sporcu, ikinci seti rahat bir oyunla 11-3 alarak maça 1-1'lik dengeyi getirdi. Sonraki iki seti 11-9 ve 11-6 kaybeden 27 yaşındaki Yozgatlı milli sporcu, sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve finale kalamadı. Kübra Korkut, daha önce 4 kez yenildiği rakibinden rövanşı Tokyo'da da alamadı. 2016 Rio'da finalde Zon'la karşılaşan Yozgatlı milli sporcu, rakibine 3-0 yenilmiş ve gümüş madalyada kalmıştı. Kübra, 2010 ve 2018 Dünya Şampiyonası ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda da finalde Hollandalı sporcuya kaybederek altın madalyaya uzanamamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Olimpiyatlarda Yozgat’ın Gururu Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik Merkezini tanıdılar
Gençlik Merkezini tanıdılar
Atletizme devam
Atletizme devam
Portatif yüzme havuzlarında eğitim başladı
Portatif yüzme havuzlarında eğitim başladı
Yozgatlı futbolcu Kocaelispor’da
Yozgatlı futbolcu Kocaelispor’da
Bozokspor Kırıkkale’den döndü
Bozokspor Kırıkkale’den döndü
KIZLAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI
KIZLAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim