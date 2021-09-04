Olimpiyatlarda Yozgat’ın gururu oldu

Tokyo’da gerçekleştirilen 2020 Yaz Olimpiyatlarında Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar bronz madalya kazanarak Yozgat’ı bir kez daha gururlandırmışlardı. Tokyo Yaz Olimpiyatlarının tamamlanmasının hemen ardından başlayan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında yine bir Yozgatlı sporcu olan Kübra Korkut bronz madalya alarak Yozgat’ı gururlandırdı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlarda Kübra Korkut, yarı finalde Hollandalı Kelly van Zon'a yenilerek bronz madalya kazandı. Yozgatlı milli sporcu Kübra Korkut, 2012 Londra ve 2016 Rio'da altın madalya alan, 3 dünya ile 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan güçlü rakibi Zon'la ile karşılaştı. İlk seti 11-8 kaybeden Yozgatlı sporcu, ikinci seti rahat bir oyunla 11-3 alarak maça 1-1'lik dengeyi getirdi. Sonraki iki seti 11-9 ve 11-6 kaybeden 27 yaşındaki Yozgatlı milli sporcu, sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve finale kalamadı. Kübra Korkut, daha önce 4 kez yenildiği rakibinden rövanşı Tokyo'da da alamadı. 2016 Rio'da finalde Zon'la karşılaşan Yozgatlı milli sporcu, rakibine 3-0 yenilmiş ve gümüş madalyada kalmıştı. Kübra, 2010 ve 2018 Dünya Şampiyonası ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda da finalde Hollandalı sporcuya kaybederek altın madalyaya uzanamamıştı.