Olimpiyat vizesi için mindere çıkıyor

Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Eleme Müsabakalarında kadın milli takımı ile katılan Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, kuralara seri başı olarak girdiği için ilk turu maç yapmadan bay geçirdi. İkinci turda mindere çıkacak olan Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, Ekvatorlu rakibi Genesis Reasco Valdes ile karşı karşıya gelecek. Rakibini yenerse çeyrek finalde U23 Dünya Şampiyonu Kübalı Milayims Marin Potrille ile karşılaşacak. Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, rakiplerini yenerek olimpiyat vizesi almak istiyor.