Antrenör Osman Çalışkan gözetiminde yapılan antrenmanlarda gençler, Ata sporumuz hakkında bilgi edinerek atış denemeleri yapıyorlar. Ok attıklarında gurur duyduklarını belirten gençler, insanların var olduğu ilk günden beri ok kullandıklarını ve kendilerinin de bu imkanı buldukları için şanslı olduklarını söylüyorlar. Gençler severek olimpik okçuluk kurslarına geldiklerini, her gün yeni bir bilgi öğrendiklerini ifade ediyorlar.