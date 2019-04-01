Okullara spor sahası

Proje ile ilçede 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 7 spor sahası yapıldı. Kaymakam Evren Çakır’ın başlattığı ‘Her Okulun Bir Spor Kulübü Var’ Projesi ile spor sahalarının etkin bir şekilde kullanılmasının amaçlandığı kaydedildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul bahçelerinde yapımı devam eden spor alanlarını gezip, son durumları hakkında bilgi aldı.