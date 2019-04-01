Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93784
ALTIN
232.450
DOLAR
5.6289
STERLİN
7.2941
EURO
6.3221

Okullara spor sahası

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilip, Oran Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen okul spor sahalarında sona gelindi.

Okullara spor sahası

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilip, Oran Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen okul spor sahalarında sona gelindi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
12 Okunma
Okullara spor sahası

Proje ile ilçede 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 7 spor sahası yapıldı. Kaymakam Evren Çakır’ın başlattığı ‘Her Okulun Bir Spor Kulübü Var’ Projesi ile spor sahalarının etkin bir şekilde kullanılmasının amaçlandığı kaydedildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul bahçelerinde yapımı devam eden spor alanlarını gezip, son durumları hakkında bilgi aldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SÜPER ŞAMPiYON
SÜPER ŞAMPiYON
Yozgatspor yarın toplanıyor
Yozgatspor yarın toplanıyor
Engelliler Erciyes'te Buluştu
Engelliler Erciyes'te Buluştu
Türkiye finaline kaldılar
Türkiye finaline kaldılar
HEDEFi 12’DEN VURMAYA ÇALIŞTILAR
HEDEFi 12’DEN VURMAYA ÇALIŞTILAR
ŞAMPiYONLUK AŞKINA
ŞAMPiYONLUK AŞKINA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim