Okullara spor sahası

Proje ile ilçede 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 7 spor sahası yapıldı. Kaymakam Evren Çakır’ın başlattığı ‘Her Okulun Bir Spor Kulübü Var’ Projesi ile spor sahalarının etkin bir şekilde kullanılmasının amaçlandığı kaydedildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul bahçelerinde yapımı devam eden spor alanlarını gezip, son durumları hakkında bilgi aldı.
01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
12 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol