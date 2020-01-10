OKULLARA SPOR MALZEMESi

Yapılan ihale sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından temin edilen spor malzemeleri imkanlar ölçüsünde Okul Sporlarına katılan okullar öncelik tanınarak dağıtılıyor. Okul sporlarına katılan okullar dışında durumu iyi olmayan maddi açıdan kötü durumda olan köy okullarına da talep olması durumunda spor malzemesi desteğinde bulunan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün spor yapan, sporu seven ve spor yapmak isteyenlere ulaşmak adına okullara olan desteklerini sürdüreceği öğrenildi. Önceki gün Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen spor malzemelerini Akdağmadeni Yeniyapan İmam Hatip Ortaokulu’na verirken, dün ise Yozgat Valisi Kadir Çakır 4 okula bu malzemelerden verdi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından temin edilen spor malzemeleri okullara dağıtıldı. Valilik makamında gerçekleşen dağıtım töreninde Yozgat Valisi Kadir Çakır, temsili olarak 4 okula spor malzemelerini teslim etti. Vali Çakır, öğrencilere hem derslerinde hem de yaptıkları spor branşlarında başarılar diledi.