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OKUL TAKIMINDAN MiLLi TAKIMA

YOZGAT’ta Cumhuriyet Orta Okulu Yıldız Kız Hentbol takımında oynayan 13 yaşındaki Elif Canbolat Hentbol Milli Takım kampına davet edildi.

OKUL TAKIMINDAN MiLLi TAKIMA

YOZGAT’ta Cumhuriyet Orta Okulu Yıldız Kız Hentbol takımında oynayan 13 yaşındaki Elif Canbolat Hentbol Milli Takım kampına davet edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
OKUL TAKIMINDAN MiLLi TAKIMA

Yozgat’ta okul sporlarında son dört yıldır yıldız kızlar hentbol branşında il şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Cumhuriyet Ortaokulu hentbolcusu Elif Canbolat gösterdiği performans ile yıldız bayan hentbol milli takımı Antrenörlerinin dikkatini çekti. 11-16 Eylül tarihleri arasında Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan yıldız hentbol milli takım kampına davet edilen Elif Canbolat, milli takım kampında elinden gelenin en iyisini yaparak milli takım forması ile turnuvalarda mücadele etmek istediğini söyledi. Cumhuriyet Ortaokulu kız hentbol takımında oynadığını aynı zamanda da Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Takımı alt yapısında da forma giydiğini hatırlatan Canbolat, Milli takım kampına davet edildiği için çok mutlu olduğunu bir o kadar da duygulandığını ifade etti. Milli takım kampında elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığının altını çizen Canbolat, ‘’Milli takım formasını giymek istiyorum. Hayalim hentbol liglerinde üst seviyelerde oynamak ve Türk Milli takımına yıllarca hizmet etmek. Bunun içinde çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Çok çalışacağım ve hedeflerime de ulaşacağım’’ dedi.
Hentbol Antrenörü Enis Atmaca ise, alt yapıya verdikleri önemin meyvelerini almaya başladıklarının altını çizdi. Bu yıl 4 sporcularının milli takım kampına davet edildiğini hatırlatan Atmaca, ‘’Şimdi ise Elif Canbolat isimli oyuncumuz milli takım kampına davet edildi. Cumhuriyet Ortaokulu yıldız kızlar hentbol takımının kaptanlığını yapan Elif Canbolat aynı zamanda da Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımımızın altyapısında oynuyor. Bu sene Elif’i A takıma çıkaracağız ve Hentbol Kadınlar İkinci Ligi’nde forma vermeyi planlıyoruz. Gerçekten çok iyi performans sergileyen Elif kardeşimizin milli takım kampında da başarılı olacağına inanıyorum’’ diye konuştu. 

 

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