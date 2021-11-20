Okul sahası yenilendi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır ile birlikte okulu ziyaret etti. Öcal, Sorgun Şehit Önder Muratoğlu İlkokulunda Açık Futbol sahası yenileme çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı.
20 Kasım 2021 Cumartesi 00:47
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu Futbol Sahası yenilendi.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır ile birlikte okulu ziyaret etti. Öcal, Sorgun Şehit Önder Muratoğlu İlkokulunda Açık Futbol sahası yenileme çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı.