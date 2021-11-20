Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Okul sahası yenilendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu Futbol Sahası yenilendi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:47
Okul sahası yenilendi

 Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır ile birlikte okulu ziyaret etti. Öcal, Sorgun Şehit Önder Muratoğlu İlkokulunda Açık Futbol sahası yenileme çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Okul Sahası YenilendiYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberŞehitÖnderMuratoğluİlkokuluFutbolSahaOkulMillieğitimSorgun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor kadrosunu güçlendirdi
Yozgatspor kadrosunu güçlendirdi
HEDEF GALiBiYET
HEDEF GALiBiYET
Çayıralan seri peşinde
Çayıralan seri peşinde
Sorgun telafi edecek
Sorgun telafi edecek
Kızlar Oğuzeli karşında
Kızlar Oğuzeli karşında
Yozgatspor hazır
Yozgatspor hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim