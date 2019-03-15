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Okul bahçesine suni çim

SORGUN Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu bahçesine, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde suni çim döşendi.

Okul bahçesine suni çim

SORGUN Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu bahçesine, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde suni çim döşendi.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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Okul bahçesine suni çim

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, 2023 Eğitim Vizyonu hazırlıkları kapsamında öğrencilerin okul bahçesinde daha rahat oynamaları ve olası yaralanmaları önlemek amacıyla bahçenin suni çim ile kaplandığı söyledi.  Ekinci, "Okulumuz bahçesine döşenen suni çim Kaymakamımız Sayın Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüz tarafından temin edildi. Okul müdürümüz, müdür yardımcıları, hizmetliler bizzat çalışarak, 2 bin 500 metrekare suni çim döşediler. Bundan böyle öğrencilerimiz hem çok daha güvenli bir alanda oyun oynayabilecek hem de daha uygun bir ortamda spor yapabilecekler" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Okul Bahçesine Suni çim
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