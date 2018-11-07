Okul bahçelerine spor sahası

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Atatürk İmam-Hatip Ortaokulu ve Şehit Sadık Nazlı İlkokulu bahçesine, Tanap tarafından finanse edilen ve yapılmaya başlanan sahalarda incelemelerde bulundu. Akkan, ‘’15 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak, öğrencilerin hizmetine sunulması yönünde çalışmalar devam etmektedir. İlçemize bu güzel hizmetin kazanılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ederiz’’ dedi.