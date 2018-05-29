OKUDUKLARINI SERGiLEDiLER

Türkiye’de 81 ilin, yurtdışında ise 15 ülkenin proje ortağı olduğu okuma etkinliklerinde çekilen fotoğraflar, 81 ilde proje ortağı ülkelerde sergilenmeye başladı. Okul Müdürü Murat Korkmaz, projenin, 81 ilde her ili temsil eden bir okul ve Fransa, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Romanya, İtalya, Polonya, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Arnavutluk, Makedonya, Büyük Britanya, İspanya, Litvanya olmak üzere 15 ülke ortaklığında yürütüldüğünü söyledi. Korkmaz, ‘’Yozgat ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarında 'Okumak Yaşamaktır' projesi okuma etkinlikleri düzenlenerek fotoğraflar çekildi. Kitap okumanın önemi ile ilgili kısa slogan filmleri yapıldı. Sergimizin açılışında emek ve desteklerini esirgemeyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve tüm yetkililere teşekkür ederiz” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da öğrencilerin moral, motivasyon ve değer duygusu kazanması maksadıyla bu tür etkinlikler gerçekleştirmelerini önemsediklerini anlatarak, okul yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti. Sergi açılışının ardından protokol üyeleri sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Haber: Mustafa TEKER