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Oktay’da tebrik etti

YOZGATLI Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek'i Hemşerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da tebrik etti.

09 Nisan 2021 Cuma 00:22
Oktay’da tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan Yozgatlı milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i başarılarından dolayı tebrik etti. Oktay, Avrupa halter şampiyonasında elde ettiği başarı dolayısıyla Muhammed Furkan Özbek'i telefonla aradı. Oktay, görüşmede, "Hem Türkiye'nin hem de Yozgat'ın göğsünü kabarttın. Al bayrağı göndere çektirdin. Göstermiş olduğun bu başarılarını canı gönülden kutluyor, gözlerinden öpüyorum’’ dedi. (aa) 

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Oktay’da Tebrik Etti
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