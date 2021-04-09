Oktay’da tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan Yozgatlı milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i başarılarından dolayı tebrik etti. Oktay, Avrupa halter şampiyonasında elde ettiği başarı dolayısıyla Muhammed Furkan Özbek'i telefonla aradı. Oktay, görüşmede, "Hem Türkiye'nin hem de Yozgat'ın göğsünü kabarttın. Al bayrağı göndere çektirdin. Göstermiş olduğun bu başarılarını canı gönülden kutluyor, gözlerinden öpüyorum’’ dedi. (aa)