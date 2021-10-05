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Oktay, Rafting alanını inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Rafting Federasyonu tarafından yapımına devam edilen Rafting alanında incelemelerde bulunup yetkililerde bilgi aldı.

05 Ekim 2021 Salı 00:28
Oktay, Rafting alanını inceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yapımı devam eden Rafting alanındaki çalışmaları inceledi. 
Baba ocağı Yozgat’ın Çekerek ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi alırken, Çekerek Irmağı üzerine yapılan Rafting alanında da incelemelerde bulundu. Oktay, alandaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Oktay'a alanla ilgili sunum yaptı. Çalışmalarda emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür eden Oktay, bu alanı Türkiye Şampiyonası'na hazır hale getireceklerini belirtti. Oktay, Rafting için gelen yarışmacıların Çekerek'teki Lavanta Adası hazır olduğunda hem yarışıp hem de görsel şölen yaşamasını istediklerini dile getirerek, ‘’Karavan park, çadır kamp alanı, çocuk oyun alanı, masal parkı, bisiklet yürüyüş yolları ve bir eğitim merkezi. Bölgedeki gençleri, su sporlarıyla ilgilenecek arkadaşları da ayrıca cezbedecek, ayrı bir aktivite imkanı sunacak. Rafting aslında daha farklı değerlendiriliyor ama bölge insanı açısından federasyonumuz halkın sporu haline, erişilebilir hale getiriyor. Gelenlere inşallah daha güzel, eğlenebilecekleri ve tekrar dönmek isteyecekleri alanı hep beraber oluşturmuş oluruz’’ dedi. 

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