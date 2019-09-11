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Oktay Elma Yozgatspor’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da altyapı Antrenörlüğüne Oktay Elma getirildi.

Oktay Elma Yozgatspor’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da altyapı Antrenörlüğüne Oktay Elma getirildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Oktay Elma Yozgatspor’da

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Futbol Antrenörü ve Yemenoğlu Bozokspor takımında da Antrenörlük yapan Oktay Elma Yozgatspor ile anlaştı. Geçtiğimiz sezonlarda Nihat Tinel’in üstlendiği Yozgtaspor Altyapı sorumluluğu Oktay Elma’ya devredildi. Nihat Tinel’in A takımda yardımcı antrenör olmasının ardından Yozgatspor altyapısı antrenörsüz kalmıştı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde futbol Antrenörü olarak çalışan geçtiğimiz yıllarda da Yozgat’ın en büyük altyapısına sahip olan Yemenoğlu Bozokspor takımında Antrenörlük görevini başarıyla yürüten Oktay Elma Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ile yaptığı görüşme sonrasında Yozgatspor altyapısı sorumluluğuna getirildi.

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