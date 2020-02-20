Oklar madalya için atılacak

Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman, yarışmaların 21-23 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini söyledi. Yalman, erkekler ve bayanlar kategorisinde olmak üzere iki takımla Yozgat’ı temsil edeceklerini vurguladı. Yalman, yarışmaya bireysel katılımın olmayacağını belirterek, lisanslı sporcuların yarışmaya katılacağını kaydetti. Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü olarak erkek ve kadın takımlarıyla mücadele edeceklerini dile getiren Yalman, “Yarışmaya katılacak sporcular geleneksel kıyafet Şalvar, göynek, kuşak, çarık, başlık giymeleri zorunlu. Modern kıyafet ve spor ayakkabı giyilmeyecek. Geleneksel yarışma kıyafeti olmayan idarecilerin sporcuları kabul edilmeyecek. Akreditasyon işlemlerini tamamlamayan ve geleneksel yarışma kıyafeti olmayan sporcular malzeme kontrolüne kabul edilmeyecek” dedi. Türkiye Salon Okçuluk Kupası yarışmasında Kulüp Başkanı Şükrü Yalman’ın yanı sıra Antrenör Doç. Dr. Murat Korkmaz, Demet Kılınç, Eren Akbuğa, Kelami Güneşer, Hakan Ertaş, Sevim Korkmaz, Seda Kılıç, Feriha Kılınç, Saliha Rabia Şahin ok atacak.