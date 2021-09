Okçuluk müsabakalarında Yozgat farkı

Ahi Stadında gerçekleştirilen turnuvaya çevre illerde 45 sporcu katıldı. Müsabakalarda minik erkeklerde Mehmet Göktuğ Ayhan birinci, Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu Ahmet Berk Yaman ikinci, Batun Kayra Güldüren üçüncü, minik kızlarda Şerife Durak birinci, Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu Mügenaz Ertaş ikinci, Demet Demirci üçüncü oldu.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz Ahilik kültürü ile geleneksel Türk okçuluğunun çok fazla ortak yönü olduğunu söyledi. Güzel ahlâk, saygı, sevgi ve hoşgörünün Ahilik kültürünün en önemli değerlerinden olduğuna değinen Toksöz, bu değerlerin Türk okçuluk tarihinde de önemli yerleri olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, çırak-kalfa-usta ilişkileri ile ustaya saygı ve edep her iki kültürün de ortak noktaları arasında olduğunun altını çizen Tokgöz, ‘’Ahilikteki fütüvvet ile karşılaştırdığımızda Türk okçuluğunda tekkeye giden bir kemankeşin abdestsiz yaya dokunmaması, kabzayı eline almaması, besmele ile ok atmaya başlaması ve şeyhi izin vermeden ok atmaya başlamaması gibi özellikler ahilikte de dükkan açan esnafın, bir ahinin besmele ile dükkanını açıp bu anlamada yetiştirdiği çıraklara da bu anlayışı aktarması güzel özellikler olarak tarihimizde yerini almaktadır’’ dedi.