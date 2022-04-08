Okçuluk müsabakaları tamamlandı

Gençler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalara 350 okçu katıldı. Kız ve erkek sporcular arasında gerçekleştirilen müsabakalar sonrasında Küçük erkekler de, Fatma Temel Turhan Ortaokulu birinci olurken, Şefaatli Atatürk Ortaokulu ikinci, Fatma Turhan Ortaokulu 2’ihci takımı ise üçüncülük elde etti. Yıldız erkekler de Şefaatli Atatürk Ortaokulu birinci, Fatma Turhan Ortaokulu 2’inci takımı ikinci, Fatma Turhan Ortaokulu 1’inci takımı ise üçüncü oldu. Yıldız Kızlar da. Fatma Turhan Ortaokulu birinci, Şefaatli Atatürk Ortaokulu ikinci oldu. Liseler arası Genç Kızlarda ise Şehitler Fen Lisesi birinci olurken, Genç erkekler ise Özel Yozgat Bilim ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Dereceye giren öğrenciler 21 Mayıs tarihinde Karaman’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecekler.