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Okçuluk kursuna devam

ÇAYARILAN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan okçuluk kursu devam ediyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:02
Okçuluk kursuna devam

1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte spor yapmaya başlayan Çayıralanlı gençler soluğu okçuluk kursunda aldı. Spor Salonlarının kapatılması ile birlikte antrenmanlara ara veren Çayıralanlı genç okçular, normalleşme süreci ile birlikte yeniden antrenmanlara kaldıkları yerden devam ettiler. Genç okçular, uzun süredir okçuluk kurusunun yeniden başlamasını dört gözle beklediklerini söylediler. Kursun açılması ile birlikte vakit geçirmeden ata sporumuz olan okçuluğu yeniden öğrenmeye başladıklarını dile getiren genç okçular, ‘’Çok zevkli ve eğlenceli olan ata sporumuz okçuluk çalışmalarını gerçekten çok özlemiştik. Boş zamanlarımızı bu sporu yaparak geçiriyoruz ve hem çok eğleniyoruz hem de çok güzel bir sporu öğreniyoruz’’ dediler. 

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Okçuluk Kursuna Devam
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