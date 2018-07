OKÇULUK GELiŞiYOR

Yozgat’ta 9 ile 20 yaş grupları çocuk ve gençler için açılan okçuluk eğitimlerine ilgi giderek artıyor. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, bu yıl açtığı yaz dönemi kurslarına da büyük oranda miniklerin başvurusu oldu. Yozgat’ta okçuluk sporunu geliştirmek için yapılan çalışmaların meyveleri alınmaya başlıyor. Kurumda görevli antrenörler gözetiminde yaz spor okuluna devam eden minikler geleceğe hazırlanıyor. Açılan kurslarda öğrencilerin stresini atıp, boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirdikleri kaydedildi. Her öğrencinin okçuluk eğitimlerine katılması gerektiğine dikkat çekildi. Öğrencileri yaş gruplarına göre ayırıp, eğitimler verildiği, okçuluğun kişinin yaşam standardı ve yaşam planı da değiştirip, kendine güveni artırdığı ifade edildi. ‘Okçuluk beden terbiyesi veren bir spordur. Okçuluk sporunu yapan her insan kendi vücuduna hakim olmayı ve nasıl kullanması gerektiğini iyi öğrenir. Okçuluk sporu her yaşta insan tarafından rahatlıkla yapılabilen bir spordur. Okçuluk özellikle stres atmayı ve motivasyonu güçlendirir” denildi.