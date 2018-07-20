Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93003
ALTIN
188.945
DOLAR
4.8206
STERLİN
6.2555
EURO
5.5954

OKÇULUK GELiŞiYOR

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, açtığı okçuluk kurslarıyla okçuluk sporunu geliştiriyor.

OKÇULUK GELiŞiYOR

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, açtığı okçuluk kurslarıyla okçuluk sporunu geliştiriyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
5 Okunma
OKÇULUK GELiŞiYOR

Yozgat’ta 9 ile 20 yaş grupları çocuk ve gençler için açılan okçuluk eğitimlerine ilgi giderek artıyor. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, bu yıl açtığı yaz dönemi kurslarına da büyük oranda miniklerin başvurusu oldu. Yozgat’ta okçuluk sporunu geliştirmek için yapılan çalışmaların meyveleri alınmaya başlıyor. Kurumda görevli antrenörler gözetiminde yaz spor okuluna devam eden minikler geleceğe hazırlanıyor. Açılan kurslarda öğrencilerin stresini atıp, boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirdikleri kaydedildi. Her öğrencinin okçuluk eğitimlerine katılması gerektiğine dikkat çekildi. Öğrencileri yaş gruplarına göre ayırıp, eğitimler verildiği, okçuluğun kişinin yaşam standardı ve yaşam planı da değiştirip, kendine güveni artırdığı ifade edildi. ‘Okçuluk beden terbiyesi veren bir spordur. Okçuluk sporunu yapan her insan kendi vücuduna hakim olmayı ve nasıl kullanması gerektiğini iyi öğrenir. Okçuluk sporu her yaşta insan tarafından rahatlıkla yapılabilen bir spordur. Okçuluk özellikle stres atmayı ve motivasyonu güçlendirir” denildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bisikletçiler boş durmuyor
Bisikletçiler boş durmuyor
Önce balon, sonra top
Önce balon, sonra top
ALT YAPI ÇOK ÖNEMLi
ALT YAPI ÇOK ÖNEMLi
Mehmet Çiloğlu’da Yozgatspor’da
Mehmet Çiloğlu’da Yozgatspor’da
Bozokspor transferleri bitirdi
Bozokspor transferleri bitirdi
Proje devam ediyor
Proje devam ediyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim