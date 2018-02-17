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Okçuluk gelişiyor

ŞEFAATLİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü geleneksel Okçuluk Kursu açmak üzere duyuru yaptı.

Okçuluk gelişiyor

ŞEFAATLİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü geleneksel Okçuluk Kursu açmak üzere duyuru yaptı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Okçuluk gelişiyor

İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun geleneksel dalda açılacağı, Salı günleri gün boyunca birer saat seans üzerinden yapılacağı belirtildi. Kursun 20 Şubat 2018 Salı günü başlayacağı belirtilerek, kursa müracaatların Şubat ayı boyunca yapılacağı ifade edildi. Kaymakam Yücel Erdem öncülüğünde, Okçular Vakfı tarafından gönderilen ok malzemelerinin tanıtımı yapıldı. Öğrencilere ok talimi deneyimi yapılırken, Kaymakam Erdem de ok attı.

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