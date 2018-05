Okçuluğu gösterdi

Yöresel kıyafeti ve okuyla fuarda dikkatleri üzerine çeken Ayşe Durak, okçuluk sporuna ilgisi olanlara nasıl ok atılacağını ve okçuluk hakkında bilgiler verdi. İsteyenlere ok atma tekniğini de gösterip ok attıran Durak, vatandaşların okçuluğa olan ilgisinden çok memnun olduğunu söyledi.