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Okçuluğa devam

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan olimpik okçuluk kursları devam ediyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi 00:53
Okçuluğa devam

Sarıkaya ilçesinde Antrenör Osman Çalışkan gözetiminde açılan okçuluk kursuna gençler ilgi gösterirken, ata sporumuz okçuluğun nasıl yapıldığını öğreniyorlar. 9-14 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağladığı okçuluk kursunda gençler hem ok atmayı öğreniyorlar, hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Tüm vücudu özellikle sırt ve kol kaslarını çalıştırarak çocuklardaki duruş bozukluklarının giderilmesine büyük destek olan okçuluğa büyük merakları olan gençler, okçuluk sayesinde kendi öz kontrolü ile başarmanın tadına varıyorlar, ok atarken tüm vücuda hakim olmak ve kontrol etmeyi öğrenen gençler antrenmanlar yaparak bu özelliklerini de geliştiriyorlar.

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