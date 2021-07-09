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Okçularımız Samsun yolcusu

Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Samsun’da gerçekleştirilecek olan Açık Hava Türkiye Geleneksel Okçuluk Şampiyonası sıralama atışlarına katılmak için hafta sonu Samsun’a gidecek.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:13
Okçularımız Samsun yolcusu

Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından yarın İstanbul, Samsun ve Erzurum’da Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları tüm kategorilerde gerçekleştirilecek. Samsun’da yapılacak olan atışlara Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü 11 sporcu ile katılacak. Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışlarının 10 Temmuz’da Samsun’un da yapılacağını söyledi. Kulüp olarak Samsun grubunda atışlara katılacaklarını dile getiren Yalman, Samsun, Yozgat, Tokat, Ordu, Sivas, Çorum, Trabzon, Artvin, Sinop, Giresun, Amasya ve Rize’den toplam 320 sporcunun yer alacağının altını çizdi. Yalman, yarışmaların Samsun Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirileceğini anlatarak, ‘’Yarışmalarda sadece sıralama atışları yapılacağından eleme olmayacak. Yarışmaya Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2021 kulüp vizesini yaptırmamış kulüpler ve 2021 tarihli lisansı olmayan sporcular alınmayacak” dedi. 
Yalman, Açık Hava Türkiye Geleneksel Okçuluk Şampiyonası sıralama atışlarına Yozgat’tan, Sevim Korkmaz, Eren Akbuğa, Melih Şaban Korkmaz, Zeynep Zararsız, Ahmet Berk Yalman, Emine Koçkaya, Hakan Ertaş, Mügenaz Ertaş, Kader Sefanur Tarhan, Mehmet Baysal’ın katılacağını sözlerine ekledi.

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Okçularımız Samsun Yolcusu
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