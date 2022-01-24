Okçulardan ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz ve Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu Derneği Başkanı Şükrü Yalman, üniversiteli genç okçular ile birlikte Vali Ziya Polat’ı ziyaret etti. Vali Polat, okçuluğun ata sporlarımızdan birisi olduğunu belirterek bu kültürümüze sahip çıkarak gelecek nesillere aktarımını yaptıkları için okçuluk kulüpleri ve üniversiteli genç okçulara teşekkür etti. Vali Polat, makamında kabul ettiği okçular ile birlikte yay gerip okçuluk hakkında da kısa bilgiler aldı.