Okçulara hibe desteği

Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, geleneksel okçuluğun yaygınlaşmasına yönelik adımlar atmaya başladı. Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği tarafından Yozgat’ta geleneksel Türk okçuluğunun geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projenin protokolü imzalandı. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ile Dernek Başkanı Şükrü Yalman arasında imzalanan protokol ile 4 ay sürecek projeye mali kaynak sağlanacak. Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Şükrü Yalman, PRODES kapsamında hazırladıkları projenin kabul gördüğünü söyledi. Yozgat’ta geleneksel okçuluk alanında ilk kurulan dernek olduklarına değinen Başkan Yalman, ‘Geçmişten Geleceğe Ata Sporumuz Okçuluk’ projesini hazırladıklarını kaydetti. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce projenin destekleneceğini dile getiren Yalman, 4 ay sürecek proje kapsamında eğitim, gezi faaliyetlerinin yanı sıra sporcuların yetiştirileceğini vurguladı. Yalman, dernek olarak somut olmayan kültürel mirasın önemi ve korunması konusunda, özellikle yeni kuşakların daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak, geleneksel Türk okçuluğunu, atlı okçuluk ve Türklere ait tüm spor alanlarını geliştirmek, okçuluk tekniklerini öğrenip yaygınlaştırmak, tüm spor ve gençlik faaliyetlerinde aktif olarak Türkiye'de genç neslin sporun her türlü alanı ile tanışmasını amaçladıklarına değindi. Geleneksel okçuluğa ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Yalman, hazırladıkları proje ile geniş kitlelere ulaşmak istediklerini ifade etti. Yalman projenin startını verdiklerini belirterek, ‘’Projemizin amacı yaş, köken, cinsiyet ayırmaksızın toplumun her kesiminden kişilerin yapabileceği ata sporumuz geleneksel Türk okçuluk sporunu ve kültürünü, özellikle gençler arasında yaymak, geliştirmek ve bu amaçla daha çok spor insanı yetiştirmek. Gençlerimizin beden ve ruh sağlığının gelişimine olumlu katkı sağlayan okçuluk sporu faaliyetlerine katılımlarının sağlanması, geleneksel Türk okçuluk sporunun kurumsallaştırılmasına ve gençler arasında sürdürülebilirliğine yardımcı olunması projelerimizin amaçları arasında. Alt yapısı sağlam, bilinçli sporcular yetiştirilmesine, sporda uymaları gereken etik kurallar hakkında bilinçli, öfkesini kontrol edebilen, sporun etik kurallarını özümsemiş sporcu ve taraftarlara dönüşmelerine yardımcı olacağız’’ dedi.

Yalman, Türk kültürünün bir parçası olan geleneksel okçuluğun yaygınlaşması ve Yozgat’ı temsil edebilecek daha fazla sporcuların yetişmesi için çalışmalar yapacaklarına dikkat çekti. Okçuluk spor faaliyetlerine katılımların sağlanması ile dikkat eksikliği, konsantrasyon eksikliği ve koordinasyon bozukluğunun çözümüne destek olmayı da hedeflediklerinin altını çizen Yalman, ‘’Geleneksel Türk okçuluğu, atalarımızdan kalan miras olması nedeniyle, uyandırdığı manevi hissiyatı, kendine özgü ritüelleri, kullanılan ekipmanları, ok meydanları, menzil taşları, ok ve yay yapımında kullanılan organik malzemeleri ve imalatından aerodinamik yapısına kadar kültürel ve yerel özellikleriyle diğer ülkelere nazaran bariz bir şekilde ayırt edici özellikte olup, bu yönleriyle ön plana çıkmaktadır. Ata sporumuz olan okçuluk sporunun özellikle gençlerimiz tarafından yapılmasını sağlayacağız. Eğitsel açıdan desteklenmesi ile teknoloji bağımlılığından kurtulup spor alanlarına yönlendirilmesini ve sosyal aktivite yapmalarını sağlayacağız. Alt yapısı sağlam nitelikli sporcular yetiştirilmesini imkan sunacağız. Alacakları eğitimler ile öfke kontrolünü sağlayan, iletişimi kuvvetli sporcular yetiştirilmesine katkı bulunmak, yapacağımız projemiz ile diğer derneklere örnek olmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu. Yalman ayrıca projelerinin geçmesinde desteğini esirgemeyen AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’e de teşekkür etti.