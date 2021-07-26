Okçular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Açık Hava sıralama atışlarında dereceye giren Kader Tarhan, Eren Akbuğa ve Ahmet Berk Yalman Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecekler. Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nın önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini ve Yozgat olarak şampiyonada üç okçu ile mücadele edeceklerini söyledi. Büyük erkek ve kadınlar Türkiye Şampiyonasına Kader Tarhan ve Eren Akbuğa’nın Bursa’da, Küçükler Türkiye Şampiyonasına Ahmet Berk Yalman’ın ise Konya’da yarışacağını vurgulayan Yalman, Yozgat’ta geleneksel okçuluğun geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kısa sürede önemli mesafeler aldıklarını vurguladı. Türkiye Şampiyonası’na sporcu göndermelerinin kendileri açısından gurur verici olduğunun altını çizen Yalman, ‘’Son yıllarda, Türk okçuluğuna, ata sporumuza sahip çıkılıyor. Bizler de bu sahip çıkmanın sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Kulüp olarak elimizden geldiğince toplumun her kesimine geleneksel okçuluğu yaymayı hedefliyoruz” dedi.