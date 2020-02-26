Okçular Maraş’ta tecrübe kazandı

Yozgat’ı temsilen müsabakalar katılan Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü ise ilk defa mücadele ettikleri müsabakalarda tecrübe kazandılar. Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman, Antrenör Doç. Dr. Murat Korkmaz, Demet Kılınç, Eren Akbuğa, Kelami Güneşer, Hakan Ertaş, Sevim Korkmaz, Seda Kılıç, Feriha Kılınç, Saliha Rabia Şahin’in Yozgat’ı temsilen katıldığı Türkiye Salon Okçuluk Kupası yarışmasında ellerinden geleni yapmalarına karşılık tecrübeli sporcular karşısında elenmekten kurtulamadılar. Yapılan müsabakalar sonrasında Kadınlar Kategorisinde Eskişehir Porsuk Kulübü birinci, Okçular Vakfı Kulübü ikinci ve Kocaeli Öncü Kulübü üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Okçular Vakfı Kulübü birinci, Bursa Hasanağa Kulübü ikinci ve İstanbul Sungur Kulübü ise üçüncü oldu.