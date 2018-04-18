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Okçular il birinciliğine hazırlanıyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Okçuluk kursuna katılan sporcular okul sporları il finallerine hazırlanıyor.

Okçular il birinciliğine hazırlanıyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Okçuluk kursuna katılan sporcular okul sporları il finallerine hazırlanıyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Okçular il birinciliğine hazırlanıyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Mustafa Vatansever gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’u bahçesine hazırladıkları okçuluk pistinde çalışan genç sporcular bu ayın sonunda gerçekleştirilecek olan okul sporları okçuluk il birinciliği müsabakasına hazırlanıyorlar. Salı günleri hariç haftanın her günü minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 70 sporcunun katılımı ile çalışmalarını sürdüren okçular bu branşı öğrenebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Türklerin ata sporlarından olan okçulukta kendilerini geliştirmek isteyen sporcular aylardır Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa devam ediyorlar.

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