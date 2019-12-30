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Okçular hedefi 12’den vurdu

BOZOK Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, Konya’da düzenlenen Alaeddin Keykubat Geleneksel Okçuluk Yarışları'nda dereceye girip, kupa kazanarak döndü.

Okçular hedefi 12’den vurdu

BOZOK Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, Konya’da düzenlenen Alaeddin Keykubat Geleneksel Okçuluk Yarışları'nda dereceye girip, kupa kazanarak döndü.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Okçular hedefi 12’den vurdu

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun destekleriyle düzenlenen üniversitelerarası geleneksel Türk okçuluğu yarışlarında Aslıhan Elif ve Sevda Asman takım şampiyonu, Hüseyin Tahir ve İsmail Faruk Koçak takım üçüncüsü, Elif Demir Arslan bireyselde ikinci, Aslıhan Öztaş ise üçüncü oldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu öğrencileri ve eğitmenlerine göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu eğitmeni Doç. Dr. Murat Korkmaz,  “Aktif ve faal bir topluluk olarak katıldığımız tüm üniversitelerarası müsabakalarda üniversitemizi ve şehrimizi başarıyla temsil ettik ve etmeye devam edeceğiz” dedi.

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Okçular Hedefi 12’den Vurdu
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