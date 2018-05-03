Okçular göz doldurdu

Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde yapılan şampiyonaya Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü kadın ve erkek okçuluk takımı katıldı. Kıyasıya bir mücadelenin verildiği Üniversiteler arası geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası kadınlar takımının birincisi 150 puanla Necmettin Erbakan Üniversitesi olurken Bozok Üniversitesi ise 78 puanla ikinci, 56 puanla Osmangazi Üniversitesi de üçüncü oldu. Bozok Üniversitesi erkek okçuluk takımı ise yarışmada 6. oldu.