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OK ATARAK STRES ATIYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Murat Korkmaz ok atmanın stresi aldığını, kafayı dağıttığını, insanı daha rahat hale getirdiğini vurgulayarak, ‘’Bizi dinlendiriyor. Sağlıkçıların, doktorların stresli yaşamında bir nefes alma olanağı sağlıyor’’ dedi.

15 Mart 2022 Salı 00:51
OK ATARAK STRES ATIYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli profesör, ok atarak günün stresinden uzaklaşmaya çalışıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz, tarihe ilgisi dolayısıyla 5 yıl önce geleneksel Türk okçuluğuna başladı. Kentte Geleneksel Türk Okçuluk Topluluğu'nu kuran Korkmaz, 2019'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasıyla antrenörlük belgesi aldı. Mesai saatleri dışında sık sık ok atarak işinin stresinden ve yorgunluğundan uzaklaşan Korkmaz, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı okçuluk kurslarında da gönüllü eğitimler veriyor. Korkmaz, ayrı bir ok atış ve yay tekniği olan geleneksel okçuluğu gelecek nesillere bırakmak istediğini söyledi. Son yıllarda devletin desteğiyle geleneksel okçuluğa ilginin arttığını belirten Korkmaz, ‘’İlimizde 3 okçuluk kulübü var. Birçok yarışmaya katılıyoruz. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerimiz bu dönem içerisinde okçuluğa merak sardı, onlara da okçuluğu öğretiyoruz. Amacımız savaş meydanlarında yenilmeyen Türk okçuluğunu yaşatmak’’ dedi.
"NEFES ALMA OLANAĞI SAĞLIYOR"
Korkmaz, okçuluğu severek yaptığını dile getirerek, ‘’Ok atmak stresimizi alıyor, kafamızı dağıtıyor, daha rahat oluyoruz. Bizi dinlendiriyor. Sağlıkçıların, doktorların stresli yaşamında bir nefes alma olanağı sağlıyor. Ailecek de çok pozitif vakit geçirilebilecek bir spor, oğlum ve eşimle yapıyoruz’’ diye konuştu.
Okçuluğa ilginin de gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Korkmaz, herkesin bu sporu yaparken büyük keyif aldığını vurguladı. Korkmaz, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun 3 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, ‘’5-6 seneye kadar futbolla yarışacak kadar ilgi olacağını düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.
 

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