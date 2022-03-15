Öğretmenlere yönelik turnuva

Bayan ve Erkek öğretmenler için ayrı ayrı fikstür düzenlenirken, Kayıt ve başvuruların online olacağı ve 21 Mart Pazartesi saat 17.00'a kadar devam edeceği bildirildi.
15 Mart 2022 Salı 00:56
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik satranç turnuvası düzenlenecek. 26-31 Mart tarihleri arasında Öğretmenler arası satranç turnuvası yapılacağı duyuruldu.
Bayan ve Erkek öğretmenler için ayrı ayrı fikstür düzenlenirken, Kayıt ve başvuruların online olacağı ve 21 Mart Pazartesi saat 17.00'a kadar devam edeceği bildirildi.