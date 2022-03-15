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Öğretmenlere yönelik turnuva

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik satranç turnuvası düzenlenecek. 26-31 Mart tarihleri arasında Öğretmenler arası satranç turnuvası yapılacağı duyuruldu.

15 Mart 2022 Salı 00:56
Öğretmenlere yönelik turnuva

 Bayan ve Erkek öğretmenler için ayrı ayrı fikstür düzenlenirken, Kayıt ve başvuruların online olacağı ve 21 Mart Pazartesi saat 17.00'a kadar devam edeceği bildirildi.

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