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Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi

Yozgat’ın Kadışehri ilçesi Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne öğretmenler tarafından Spor Salonu ve sanat atölyesi yapıldı.

17 Eylül 2021 Cuma 00:51
Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne öğretmenler Tekin Kiraz ile Ensar Tama tarafından kazandırılan Spor Salon’u ve sanat atölyesini gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul müdürü Veli Solmaz ve öğretmenler ile birlikte Spor Salon’unda dart, masa tenisi, tenis, basketbol, ok atışı yapıp langırt oynadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’’Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir’ demiş üstad Necip Fazıl. Bu şiarla, çıktığımız her yolda Rabbimizden bizlere hizmet etme gücü vermesini diliyoruz. Çalışmanın güzel bir örneği olan Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesine, Spor Salonu ve sanatsal etkinlik sınıflarını kazandıran öğretmenlerimiz Tekin Kiraz ile Ensar Tama’ya ve Okul Müdürümüz Veli Solmaz Müdür Yardımcıları Muhammed Çelik, Ethem Pektaş'a teşekkür ederiz’’ dedi. 

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Öğretmenlerden Spor Salonu Ve Sanat AtölyesiKadışehri Milli Eğitim MüdürlüğüŞehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi’
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