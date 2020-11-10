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Öğretici kursu düzenlendi

YENİFAKILI ilçesinde, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunun birinci derece Zeka Oyunları Öğreticiliği kursu düzenlendi.

10 Kasım 2020 Salı 00:41
Öğretici kursu düzenlendi

Yenifakılı, Boğazlıyan ve Sorgun’dan öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen kurs, Adem Karacabay Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Usta eğitmen Halil İbrahim Kartal’ın yapmış olduğu kursta öğretmenler öğrencilerin görsel algı, dikkat, konsantrasyon, stratejik düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, ve problem çözme becerilerini geliştirici oyunlarla tanıştı. Akıl ve zeka oyunlarıyla birlikte öğrencilerin duygusal zekalarını geliştirecek işbirliği ile hareket etme, takım ruhunu kazanacakları kaydedildi. Akıl ve zeka oyunları kazanımlarıyla öğretilen beceriler akademik başarının artırılmasını da sağlayacağının altı çizildi.  

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Öğretici Kursu Düzenlendi
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