Öğretici kursu düzenlendi

Yenifakılı, Boğazlıyan ve Sorgun’dan öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen kurs, Adem Karacabay Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Usta eğitmen Halil İbrahim Kartal’ın yapmış olduğu kursta öğretmenler öğrencilerin görsel algı, dikkat, konsantrasyon, stratejik düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, ve problem çözme becerilerini geliştirici oyunlarla tanıştı. Akıl ve zeka oyunlarıyla birlikte öğrencilerin duygusal zekalarını geliştirecek işbirliği ile hareket etme, takım ruhunu kazanacakları kaydedildi. Akıl ve zeka oyunları kazanımlarıyla öğretilen beceriler akademik başarının artırılmasını da sağlayacağının altı çizildi.