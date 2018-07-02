Öğrencilerin tercihi BASKETBOL

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde çalışmalarına başlayan öğrenciler be grup halinde Rıza Kayaalp ve Celal Atik Spor Salon’larında çalışıyorlar. Yaklaşık 200 sporcu ile en kalabalık kursların başında gelen Basketbolda, Minikler, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler olmak üzere sporcular 5 grup halinde antrenmanlarını yapıyorlar. Basketbol Antrenörü Durak Tekgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl açılan İl Spor Merkezlerinde bu sene basketbola 200 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi. Yozgat’ta basketbola olan ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Tekgül, ‘’Yaz tatili boyunca öğrencilere basketbol eğitimi vereceğim. Yaz tatili sonunda da kursa devam etmek isteyen öğrenciler ile yıl sonuna kadar antrenmanlara devam etmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.