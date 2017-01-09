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Öğrencileri kupa ve belge verildi

09 Ocak 2017 Pazartesi 07:00
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde geçtiğimiz yıl çeşitli spor dallarında başarılı olan öğrencilere düzenlene törenle kupa ve belgeleri verildi.

Öğrencileri kupa ve belge verildi
Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ödül törene Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Metin Gezer, Sorgun Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Tören öncesinde kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, 11 okuldan 114 öğrencinin çeşitli spor dallarında katıldıkları yarışmalarda derece girdiklerini belirterek

“Özellikle kros, voleybol ve judoda önemli başarılara imza attılar. Bunda öğrencilerimizin gayretli ve hocalarının özverili çalışmalarının yanı sıra velilerimizin de katkıları olmuştur. Yarışmalarda birincilik kürsüsüne çıkan öğrencilerimiz, çeşitli tarihlerde Yozgat'ı il dışında temsil edecek.” dedi.
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