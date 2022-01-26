Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilere yetenek taraması

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması yapıldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:57
Öğrencilere yetenek taraması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 5’inci sınıflara yönelik olarak başlatılan spora yönlendirme yetenek taraması çalışmaları Yozgat’ta da yapılır. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri tarafından yapılan yetenek taramalarında ele edilen verilen Gençlik ve Spor Bakanlığına yönlendirilirken çocuklar yeteneklerine göre ayrılarak yapabilecekleri spora yönlendiriliyorlar. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesi amaçlanan proje kapsamında yapılan yetenek taramalarının devam edeceği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Yetenek TaramasıIlerigazetesiOcakçarşamba2022YozgatYOZGAT Gençlik Ve Spor İl MüdürlüğüSporöğrencilerYetenekTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kick-Boks’ta Yozgat farkı
Kick-Boks’ta Yozgat farkı
Ligin yenilgisiz tek takımı
Ligin yenilgisiz tek takımı
Yozgatspor salonda çalışıyor
Yozgatspor salonda çalışıyor
Yalıkavak namağlup çeyrek finalde
Yalıkavak namağlup çeyrek finalde
KIZLAR LiGE YÖNELDi
KIZLAR LiGE YÖNELDi
Okçulardan ziyaret
Okçulardan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim