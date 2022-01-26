Öğrencilere yetenek taraması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 5’inci sınıflara yönelik olarak başlatılan spora yönlendirme yetenek taraması çalışmaları Yozgat’ta da yapılır. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri tarafından yapılan yetenek taramalarında ele edilen verilen Gençlik ve Spor Bakanlığına yönlendirilirken çocuklar yeteneklerine göre ayrılarak yapabilecekleri spora yönlendiriliyorlar. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesi amaçlanan proje kapsamında yapılan yetenek taramalarının devam edeceği bildirildi.