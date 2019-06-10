Öğrencilere dağcılık eğitimi

Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda doğa sporları dersine dışardan destek veren Yozgat Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere, Üniversiteli gençlere dağcılık sporunu uygulamalı olarak anlattıklarını söyledi. Önce Spor Vadisinde bulunan tırmanma duvarında dağcılık eğitimi verdiklerini hatırlatan Akdere, ‘’Geçen sende Yozgat Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulu öğrencileri dağcılık eğitimi verdik. Önce Spor Vadisinde tırmanma duvarında hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim verdikten sonda doğa yürüyüşleri gerçekleştirmiştik. Bu sene de yine spor vadisinde teorik ve uygulamalı eğitimimizi verdik. Fırsat bulmamız durumunda ise geçen sene olduğu gibi doğa yürüyüşlerimizi gerçekleştireceğiz. Yozgat dağcılık sporunu yapma açısından çok elverişli bir yer. Teorik eğitimin yanında uygulamalı da eğim veriyoruz. Doğada ne yapmaları gerektiği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Hem dağcılık eğitimi verirken hem de Yozgat’ın görülmemiş yerlerini tanıtma gösterip tanıtma fırsatı buluyoruz’’ dedi.