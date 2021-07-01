Öğrencilerden ziyaret

Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu öğrencileri de Çok Amaçlı Spor Salon’unda antrenörlerin konuğu oldular. Spor salonunu gezen minik öğrenciler, salon ve yapabilecekleri spor branşları hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörlerinden bilgi aldılar. Çok Amaçlı Spor Salon’unda vakit geçiren Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu öğrencileri salonda çeşitli sportif aktivitelere de eşlik ettiler. Hem öğrenen, hem de eğlenerek keyifli vakit geçiren Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu öğrencileri boş zamanlarında Çok Amaçlı Spor Salon’una gelerek spor yapmak istediklerini söylediler.