Öğrencilerden şehir sergisi

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz ile Park ve Bahçeler Birim Müdürü Harun Aslan tarafından gezilen sergide, öğrencilerin hazırladıkları maketler hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler ile sohbet eden Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, belediye tarafından hayata geçirilen oyun alanları ve parklar hakkında öğrencilerin beklentilerini öğrendi. Açıkgöz, ‘’Yozgat Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı yavrularımızın isteklerini önemsiyor, yavrularımıza yönelik yaptığımız çalışmalarımıza onların istek ve beklentilerine göre yön veriyoruz’’ dedi.