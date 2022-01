Öğrenciler ile gurur duyuyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz ‘1580 Genç Geleceğe Kulaç Atıyor’ isimli projesi kapsamında ilçedeki tüm öğrencilere yüzme öğrendiğini söyledi. Yozgatlı gençlerin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Kaymakam Açıkgöz, Sultan Hanı Termal Otel gibi 20 milyon liralık önemli bir yatırımın bu yıl Saraykent’te hizmete açıldığını hatırlattı. Otelde 4 adet havuz bulunduğunu dile getiren Kaymakam Açıkgöz, Vatandaşların bu havuzlardan daha iyi istifade edebilmeleri için yüzme kursu açmaya karar verdiklerini vurguladı. Tamamen ücretsiz olan ve öncelikle gençlere yönelik bir yüzme kursu açtıklarının altını çizen Açıkgöz, ‘’1580 gencin tamamına yüzme öğreteceğimiz bu projeyi hazırladık. Şu an büyük bir hızla genç kardeşlerimiz yüzme öğreniyor. Ailelerimiz evlatlarıyla gurur duyuyor. Çünkü Yozgat’ımızın gençleri çok yetenekli, hocalarımızı dahi hayran bırakacak kadar büyük bir hızla yüzme öğreniyorlar. Saraykent’in yetenekli çocukları, hepimizi hayran bırakacak kadar güzel yüzmeye başladılar. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sultan Hanı Termal Otel’in vatandaşımızın hizmetine sunulması için çaba harcayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’a, Milletvekilimiz Yusuf Başer’e ve emek veren herkese ilçemiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Allah böylesine önemli bir hizmet için adım atan, emek harcayan ve koşturan herkesten ayrı ayrı razı olsun’’ dedi.