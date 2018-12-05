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Öğrenciler ile buluştu

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Öğrenciler ile buluştu

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Öğrenciler ile buluştu

Avrupa ve Dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Yozgat’ın gururu Rıza Kayaalp, Ankara’nın Sincan ilçesi Şehit Musa Özalkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilerin sorularını yanıtlayıp öğütler verdi. Öğrencilerden hayal kurmalarını isteyen Rıza Kayaalp, "Bir hayaliniz yoksa, başarılı olmanız çok zor. Başarılı bir geleceğin hayalini kuracaksınız ki onu gerçekleştirmek için çok çalışacaksınız" dedi.
Ailesinin yanından 11 yaşında ayrılarak Yozgat Güreş Eğitim Merkezine katıldığını anlatan milli sporcu, "İlk madalyamı almadan önceki 5 yıl boyunca her akşam yatağa girdiğimde, şampiyonluğun hayalini kurdum. Şimdi de aynı başarılara tekrar ulaşmanın ve olimpiyat şampiyonluğunun hayalini kuruyorum. Hayal kurmak, her antrenmanda beni daha çok çalışmaya itiyor" diye konuştu.
 

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