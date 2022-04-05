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Öğrenciler gururlandırdı

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde, Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri hem sportif alanda hem de karikatür yarışmasında aldıkları dereceler ile ilçenin gururu oldular.

05 Nisan 2022 Salı 00:36
Öğrenciler gururlandırdı

Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencisi Enhar Gündüz, Eser projesi kapsamında düzenlenen kütüphane konulu karikatür yarışmasında il birincisi olurken, Halime Naz Bekdemir, Karaman’da düzenlenen Tekvando yarışmalarda bölge üçüncüsü olup, Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Finallerinde Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. Ecrin Erol ise Atletizm branşında koşu ve uzun atlama ile yüksek atlama yarışmalarında Yozgat İl birincisi, Emirhan Parlak ise İl ikincisi oldu. Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Ercan Erkuş, düzenlenen yarışmalarda hem Yozgat’ı, hem Sorgun ilçesini hem de okullarını başarı ile temsil ederek madalyalar ve ödüller kazanan öğrencilerini tebrik etti. 

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