Ödüllü bisiklet turu düzenlenecek

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla dünyanın farklı kentlerinde her yıl 16 - 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün ilçemizde ödüllü bisiklet turu etkinliği düzenleyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı Bisiklet yolunda saat 13.00’da başlayacak etkinlikte katılımcılar arasından kura çekilişi yapılarak 10 adet bisiklet hediye edileceğiz. Sağlık için, doğa için, gelecek için beraber pedallayalım’’ dedi.