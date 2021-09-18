Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1419.43
ALTIN
487.12
DOLAR
8.6546
STERLİN
11.8911
EURO
10.1542

Ödüllü bisiklet turu düzenlenecek

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün ödülle bisiklet turu düzenlenecek.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:09
Ödüllü bisiklet turu düzenlenecek

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla dünyanın farklı kentlerinde her yıl 16 - 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen  Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün ilçemizde ödüllü bisiklet turu etkinliği düzenleyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı Bisiklet yolunda saat 13.00’da başlayacak etkinlikte katılımcılar arasından kura çekilişi yapılarak 10 adet bisiklet hediye edileceğiz. Sağlık için, doğa için, gelecek için beraber pedallayalım’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Ödüllü Bisiklet Turu Düzenlenecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar Sivas karşısında
Kızlar Sivas karşısında
Yozgatspor’da yoğun mesai
Yozgatspor’da yoğun mesai
Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu
Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu
Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi
Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi
Yemenoğlu’na teşekkür
Yemenoğlu’na teşekkür
BAL 30 Ekim’de başlıyor
BAL 30 Ekim’de başlıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim