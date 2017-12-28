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O isim de ayrıldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Mustafa Gürel ve Umut Ceylan’dan sonra Mehmet Ali Yücel de takımdan ayrıldı.

O isim de ayrıldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Mustafa Gürel ve Umut Ceylan’dan sonra Mehmet Ali Yücel de takımdan ayrıldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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O isim de ayrıldı

Sezon başında Sarıkamış Belediyespor’dan transfer edilen başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Ali Yücel, Antalya kampı öncesinde kırmızı siyahlı yönetim ile görüşerek ayrılmak istediğini iletti. Yapılan görüşmeler sonrasında Yozgatspor yönetimi Mehmet Ali Yücel’in ayrılık istediğini kabul etti. Kırmızı siyahlı ekibin Facebook hesabından yapılan duyuruda, ‘’Mehmet Ali Yücel, Umut Ceylan ve Mustafa Gürel ile karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarımız ayrıldı. Kendilerine verdikleri emek için teşekkür ediyor futbol hayatlarında başarılar diliyoruz’’ denildi.

Mehmet Ali Yücel ise kendi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ‘’An itibariyle Yozgatspor’dan karşılıklı olarak ayrılmış bulunmaktayım. Bulunduğum süre içerisinde bizleri evlatlarından ayırt etmeden sabahını akşamını bize ayıran bizi bizden çok düşünen sayın Ahmet Akgün başkanıma ve sayın Kazım Arslan başkanıma, bizlere her daim abilik yapan yanımızda olan sayın Müdürüm İsmail Şenyiğit’e iyi günü kötü günü paylaştığım takım arkadaşlarıma, kilometrelerce uzaklığa aldırmadan bizi desteklemeye gelen dualarını esirgemeyen iyi günde kötü günde yanımızda olan cefakar Yozgatspor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah.. Her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. hakkınızı helal edin’’ dedi.

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